Dutch Design | Creatieve ideeën voor de douche

Nieuwe badkamer? Nieuw huis? Verbouwing? Meestal overweegt men hierbij een reorganisatie van de betreffende kamers of ruimten. Zeker als het gaat om kleinere kamertjes, zoals de badkamer, komt hier veel creativiteit bij kijken. We willen tenslotte zo efficiënt mogelijk omgaan met het kleine vloeroppervlak en zoveel mogelijk ruimte creëren, zelfs als dat er niet is. Eén oplossing is natuurlijk het ligbad de deur uitdoen en het alleen met een douche stellen, maar er zijn nog veel meer creatieve ideeën waar je gebruik van kunt maken als het gaat om douche en bad. 123DV, een architectenbureau uit Rotterdam dat moderne villa's in Nederland ontwerpt, heeft een aantal originele indelingen van de badkamer in de interieurdesigns van hun villa's uitgedacht waarin vooral de douche een bijzondere plaats heeft. Hier laten we er een aantal van zien: doe er je voordeel mee!