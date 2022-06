11 prachtige interieurs die je kunt kopiëren!

Deze ruimte is opvallend door zijn kleurgebruik; overal waar je kijkt zie je namelijk kleur. Alleen de bank licht op door zijn witheid. Je mag dus best veel kleur gebruiken in jouw interieur! Maar pas op dat het geen bonte boel wordt; bij dit project zijn de kleuren namelijk zorgvuldig geselecteerd. Zo zijn de muren in zachte tinten geverfd en zijn de kunstwerken en de decoraties in eenzelfde kleurenpalet gekozen.

Ben jij benieuwd naar meer ideeën met kleur? Lees dan dit Ideabook over hoe je kleur in jouw woonkamer kunt aanbrengen.