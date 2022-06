10 tips voor kleine keukens

Jouw keuken is te klein? Niets is minder waar, wat namelijk belangrijk is is dat je jouw denkwijze verandert. Iedere oppervlakte in jouw keuken kun je namelijk benutten.

Zo zie je dat bij deze keuken de hoogte in gewerkt is; aan een rek worden de pannen gehangen en er zijn twee houten planken bevestigd die voor extra opbergruimte zorgen. Tussen de oven en de muur is een smal rek geplaatst, opdat nog meer items opgeborgen kunnen worden.