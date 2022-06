10 bijzondere ideeën voor de verloren ruimte onder je trap

Met de ruimte onder de trap doen we vaak niet veel, terwijl het juist een ideale plek is om spullen op te bergen, een werkplek te creëren, je fiets te stallen of je wijn op te slaan. Het verloren hoekje onder de trap biedt ons een breed scala aan mogelijkheden!

In dit Ideabook van vandaag hebben we 10 originele ideeën voor je op en rij gezet. Aan sommige ideeën heb je waarschijnlijk nog nooit gedacht en misschien is het wel een beetje extreem om je motor onder de trap te parkeren. Maar waarom zal je de ruimte die je hebt niet optimaal gebruiken?