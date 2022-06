Voor en Na: een terras simpel maar doeltreffend opgeknapt

In de nieuwe situatie is er sprake van een nieuwe veranda of misschien beter gezegd een patio. In de oude situatie was die een beetje aan de krappe kant en had die bovendien een ‘vast’ dak. De verbetering zit hem er dan ook vooral in, dat er gekozen is voor een dak dat in- en uitgeschoven kan worden. Erg handig als je van de zon wilt genieten op het terras of juist beschutting wilt hebben als de zon net iets te fel is. Een prima oplossing die je in principe zelf aan zou kunnen brengen. Maar je kunt nog meer doen: de zijkanten van de veranda kunnen ook door middel van rolluiken afgedicht worden, waardoor je helemaal beschut zit!