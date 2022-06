Vijf bijzondere ideeën voor je veranda of terras

Een veranda of terras is de perfecte plek om te genieten van de zon, met familie te eten op een warme zomerdag of de zondag doorbrengen met een goed boek. Compleet met een paar comfortabele stoelen, een mooie eettafel en planten. Een plek om te ontspannen en te genieten van het buitenleven!

Wil je een veranda bouwen of je terras veranderen, dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Belangrijk is om de tuin te omringen met groen. Zo heb je zicht heb je vanaf je terras zicht op de mooiste bloemen en planten in de tuin. Let bij het bepalen van de plek ook op de stand van de zon en kleed de ruimte aan met mooie meubels en sfeervolle accessoires en het vakantiegevoel is compleet!

Om je vast een eind op weg te helpen hebben we 5 bijzondere veranda's en terrassen voor je verzameld.