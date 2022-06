Je bed perfect opmaken? 6 geheime tips!

Koop de juiste maat dekbed voor je beddengoed (of andersom). Dat lijkt logisch maar is toch belangrijk want er zijn zoveel maten dekbedden en dekbedovertrekken dat het belangrijk is om hier goed op te letten. Je kunt niet gewoon een king, queen of tweepersoonsdekbedovertrek kopen en ervan uitgaan dat je dekbed er wel in past. Elke maat overtrek is weer anders en dus is het belangrijk om dit even na te meten voordat je begint aan het opmaken van je boxspring. Wanneer je overtrek veel groter is dan je dekbed, heb je een groot stuk stof over waardoor het lastiger is om je bed snel op te maken (want dit zit nooit goed) en bovendien ziet het er rommelig uit op je bed. Wil je hier graag wat advies over? Ga dan eens langs bij een van onze experts.