Voor en Na: saaie ruimte wordt super sfeervol appartement!

Ben je het met ons eens dat het hier in de nieuwe situatie onherkenbaar veranderd is? Wat een ontzettend leuke sfeer en stijl kunnen we hier nu zien. Het vloerkleed zorgt voor een heerlijke warmte in de woonkamer, maar de bijzondere tegels zijn ook gebleven en vormen een rustig en stevig fundament onder deze leefruimte. En we hadden het net ook al even over de hoekjes die in het huis te vinden zijn. Eén zo’n hoekje heeft een fantastische bestemming gekregen: de wijnkoelkast en de andere drankjes hebben hier hun eigen bestemming gekregen. En dat is toch wel erg fijn om bij de hand te hebben als je op de bank zit!