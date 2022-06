Slimme oplossingen voor kleine ruimtes

Als je nergens anders in het huis ruimte hebt om een bank neer te zetten, waarom dan niet in de badkamer. Het klinkt misschien een beetje gek, maar je moet wat als je ruimte wil besparen. Bijkomend voordeel is dat je een fijne zitplek hebt als de kinderen onder de douche staan of in bad zitten, of uitgebreid hun tanden poetsen. Zo kun je ze monitoren, maar dan op een comfortabele manier.