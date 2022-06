Welke tuinstijl past bij jou?

De natuur vertalen in een tuin. Dat lijkt makkelijk maar vereist veel deskundigheid en liefde voor zowel ecologie als architectuur. De ontwerper van deze tuin is er in geslaagd om een schitterend authentiek landschap te creëren met een leemvijver, berken, eiken en het pijpenstrootje. Prachtige bloemenmengsels benadrukken de landelijkheid van deze tuin.