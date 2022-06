Voor en Na: deprimerend appartement wordt landelijk pareltje

Een appartement waarvan je de tranen in de ogen springen van verdriet, is niet de meest leuke plek om je geluk te gaan beproeven. Maar gelukkig weet de juiste expert er iets heel erg leuks van te maken. En dat is op dit mooie plekje in Zuid-Korea dan ook zeker gelukt. De stijl die is gebruikt is landelijk te noemen, maar de doorgewinterde kijker zal er ook zeker wat andere stijlen in kunnen ontdekken. Reis lekker met ons mee en verbaas je over dit fraaie huis. Vergeet ook niet te genieten van het mooie uitzicht!