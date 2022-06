Kleine woning met een strakke, moderne look

Dit ziet er supertof uit! Een boom groeit uit de vloer van het terras naar het licht toe. Zo worden natuur en architectuur wel heel nauwe op elkaar betrokken. Deze strakke ruimte krijgt zo een natuurlijke twist. Het is al een heel mooie ruimte qua vormgeving en uitzicht. Deze boom uit de vloer doet er nog even een schepje bovenop! Een prachtige plek om samen van de sangria te genieten. Erg mooi is ook de wal met stenen naast de woning, dat is een beeld dat we vaak in mediterraanse landen zien, dat is dus echt typisch iets van de streek. Waarom vrienden en familie van de bewoners graag langskomen? Deze omgeving heeft veel natuurschoon te bieden en is daarom een ideale plek om te wandelen. Als je interesse hebt in planten en dieren, dan is deze omgeving geweldig interessant.