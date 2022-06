7 tips om je woning een relaxte vibe te geven

Als je rust in je interieur wilt dan kun je het best onnodige attributen uit je woonkamer weghalen. Hoe meer rust hoe minder afleiding door prullaria, zou je kunnen zeggen. In deze kamer is volop ruimte voor sfeervol design, een vrolijk kleurenpalet en moderne meubels. Toch zien we in deze kamer geen overdaad aan objecten. Als we kijken naar de kast links wordt het duidelijk dat in deze kamer ook veel plek is voor de leegte. Leegte en rust horen bij elkaar. Meer mooie woning vind je hier.