7 inspirerende kleine woonkamers

Een charmante mix tussen verschillende stijlen, is bij homify aan de orde van de dag. Vrijwel dagelijks krijgen we de meest mooie eclectische interieurs onder ogen. Dit is ook weer zo’n fraai voorbeeld als het aankomt op een eclectische inrichting. De kleine woonkamer is leuk en gezellig ingericht. En om het even lekker Hollands te houden: de tulpen verraden al dat dit een interieur in Nederland is. De experts van Woon Architecten uit Rotterdam zijn verantwoordelijk voor dit ontwerp. Als geen ander weten ze dan ook hoe je een erker de ruimte nog gezelliger kan maken.