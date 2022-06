Tweedehands keukens, tien vintage voorbeelden

Tweedehands keuken passen helemaal in de vintage trend. Deze vintage trend begon in de woonkamer, maar zoals dat gaat met alle trends weet hij zich te verspreiden van de basis naar de rest van de ruimtes van ons huis. Een olievlekwerking met een prettig effect, want inmiddels hebben we ook al vintage inrichtingen in de badkamer en de eetkamer gespot. Dat de keuken vervolgens ook echt niet kan achterblijven, blijkt nu. Maar hoe doe je dat eigenlijk, die vintage elementen terugbrengen in je eigen huis-tuin-en-keuken-keuken. We bekijken in dit Ideabook over vintage keukens hoe we zowel in details als in het gehele concept een mooie vintage keuken neer kunnen zetten. We kijken de mogelijkheden voor het toevoegen van vintagemeubels tot het ver-vintagen van de vloer en alle concepten ertussenin. Kijk met ons mee!