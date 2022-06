Parket in huis, natuurlijke materialen als vloeroppervlak

Het warme gevoel dat parket in een inrichting geeft, is een bijzonder uitgangspunt voor een huiselijke inrichting. In dit Ideabook bekijken we welke soorten parket er zijn en zien we de invloed die parket heeft op zijn omgeving. Daarnaast bekijken we de verschillende manieren van leggen, wat betekent dat voor een ruimte? Er is namelijk een groot verschil tussen de leggingskunst van weleer, waarbij bijvoorbeeld vooral visgraatparket een hit was, en het parket dat nu aan een opmaat bezig is. De verschillen zitten 'm in de mate van strakheid, maar vooral ook in de huidige hang naar organische vormen in ons interieur. Natuurlijk bekijken we het parket in verschillende ruimtes. Zo zien we parket in keukens en in woonkamers. Wandel middels dit Ideabook met ons mee langs landelijke interieurs en moderne inrichtingen en doe inspiratie op!