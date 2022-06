De badkamervloer, een basis om op te bouwen

Van de ene vorm van natuursteen als badkamervloer gaan we nu naar de volgende, meer uitgesproken luxe optie: marmer als badkamervloer. We zouden het zelf niet zo makkelijk doortrekken tot in de douche, maar in deze ruimte is het dan ook in eerste instantie puur als vloerbedekker gebruikt. Het resultaat biedt precies die luxe uitstraling die we van marmer verwachten. Dat is enerzijds te danken aan het gladde spiegelende oppervlak ervan, anderzijds zit het 'm er natuurlijk ook in dat we het materiaalgebruik terugzien in zowel vloer als wasbak. Zelfs de lamp is gemarmerd waardoor het beeld dat we zien een indrukwekkende eenheid vormt. Marmer als badkamervloer leent zich ten slotte ook perfect om er vloerverwarming onder te plaatsen, op die manier ontkomen we ook hier aan het koude-voeten-dilemma.