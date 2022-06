Kerstfeest in Portugal – Merry Christmas Deel 4

De kerstboom is in Portugal (net als in vele andere landen) al een poos een must-have met kerst. De uitvoering zal van huis tot huis verschillen, maar is altijd een of andere vorm van kerstballen, lichten en individuele ornamenten, zoals we dat van de traditionele kerstboom kennen. Ook is het traditie in Portugal, net als in vele andere landen, om een kerststal te maken en neer te zetten. Veel stalletjes staan in het raamkozijn, naar buiten gericht, om kerst ook op straat zichtbaar te maken. Zo staat het kerstverhaal en de geboorte van Jezus overal in Portugal centraal, evenals de andere kerstfiguren die bij dit belangrijke verhaal horen.