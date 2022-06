Het derde exemplaar in de reeks bijzondere verbouwingen is deze textielfabriek die tot een multifunctioneel bouwwerk is omgevormd. Het in 1856 door de 17-jarige Nathan Jacob Menko opgerichte textielbedrijf (de naam prijkt nog op de watertoren) werd een van de meest succesvolle fabrieken in Enschede, tot de vuurwerkramp een groot deel van de gebouwen wegvaagde. Nu echter is het resterende bouwwerk in een basisschool en appartementencomplex omgetoverd. Hieronder zien we het prachtige resultaat.