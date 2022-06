6 tips om het beste te halen uit je kleine badkamer

Waarom zou je een log en groot wastafelmeubel plaatsen in je kleine badkamer? Dat ziet er direct te vol uit in deze kleine ruimte. Kies in plaats daarvan voor een losse zwevende wasbak want deze neemt weinig ruimte in beslag terwijl deze toch prima voldoet in zijn functie. Denk ook aan zwevende losse planken tegen de muur. Die zijn geweldig voor het opslaan van allerlei materialen en vervullen een esthetische en praktische functie evenals zwevende inbouwtoiletten. Heb je tekort aan opslagruimte? Plaats de losse spullen zoals handdoeken en de voorraad shampoo dan in een kast in een andere ruimte. Met diverse zwevende elementen blijft alle ruimte op de vloer vrij beschikbaar om te gebruiken. Dit geeft een ruimtelijk effect en is bovendien gemakkelijk met schoonmaken.

Extra Tip: hanglampen zijn ook een goede optie.