De tweede in onze serie bijzondere verbouwingen vinden we helemaal in het zuiden: in Maastricht. Aan de Vrijhof in deze antieke Romeinse stad staat een prachtig staaltje baksteen-expressionisme in de vorm van een postkantoor uit 1915. Inmiddels niet meer als zodanig gebruikt huist dit monument sinds 2013 2415 m² aan tijdelijke appartementen, die allemaal uniek zijn maar ook allemaal op een prachtige manier het verleden en de toekomst herbergen. We laten je hier het indrukwekkende resultaat zien.