Bijzondere Verbouwingen | Van Kerk tot Woning

Als eerste in onze nieuwe serie ideabooks over bijzondere verbouwingen gaan we kijken naar een wel heel bijzonder en vooral heel Nederlands project: de herbestemming van een kerk tot woning! Steeds meer zien we de verbouwing en herbestemming van kerkgebouwen in Nederland, en de Vituskerk te Bussum is er één van. Waarom? In de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor leegstaande of bijna leegstaande kerken: kleine groepen gelovigen vormen gezamenlijke gemeenschappen waardoor kerkgebouwen leeg komen te staan. In plaats van deze gebouwen met de grond gelijk te maken is ervoor gekozen de vaak monumentale gebouwen op bijzondere manieren een nieuwe bestemming te geven: iedere keer weer met spectaculair succes! In Bussum is architectenbureau BRON aan de slag gegaan en we zien hier het schitterende resultaat.