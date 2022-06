Praktische droomkeuken met een schitterende look

De verschillende lades bieden je veel opbergruimte, daarbij zit het er ook nog eens fantastisch uit! Het keukeneiland is een van de gaafste elementen in de moderne keuken, geliefd vanwege de vele werkruimte en het praktisch gemak dat de kok hier ervaart. Vind jij deze ruimte er ook romantisch uitzien? Wij zijn dol op de sfeerverlichting! Het is een ruimte die erg geschikt is om je vrienden of collega's in te uit te nodigen voor een flinke kooksessie. Als je een feestje houdt, een verjaardag of iets dergelijks, dan kun je met deze grote keuken ook goed uit de voeten, want vaak heb je de leukste gesprekken in de keuken, onder het genot van een drankje natuurlijk. De sfeer is hier altijd goed, dat komt door de historische sfeer die deze ruimte uitstraalt. Het is dan misschien geen verrassing dat je vrienden en collega's graag bij je langskomen, er zullen weinigen afzeggingen zijn.