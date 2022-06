6 slimme ideeën voor een kleine keuken

Een tafel in je keuken is wel zo fijn. Om aan te werken, 's ochtends een kop koffie te drinken of diegene die kookt gezelschap te bieden. Maar in een kleine keuken is een tafel vaak niet te plaatsen. Daarom is een bar een goeie tussenoplossing. Deze neemt niet al te veel plek in beslag, maar biedt wel alle functies van een gewone tafel.