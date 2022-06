Een eengezinswoning van 75m2 met alle details

We genieten van deze slaapkamer, alleen een blik erop werpen is al relaxt, laat staan wanneer je heerlijk in het bed ligt. Ben jij ook een persoon die graag op zondagochtend de programma's op tv bekijkt, of in de avond nog even een leuke film kijkt? Deze supermooie tv is al snel je beste vriend in de slaapkamer. De ophanging is helemaal in tune met de architectuur van de slaapkamer. De donkere wanddelen boven de tv zorgen voor een sfeer van eenheid, ook het licht dat erachter vandaan komt spreekt tot de verbeelding. Een luxe kamer met alle sier die we van de Russen verwachten.