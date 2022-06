Update van een familiehuis

We hoeven niet lang na te denken: dit is een van de strakste woningen die we de laatste tijd voorbij hebben zien komen. Qua kleur zijn we er ook erg van onder de indruk. Meestal zien we het wit / grijze kleurenschema, maar nu is er gekozen voor een roodbruin met grijs palet, dat is een leuke variatie op de bekende kleuren. De oprit naar de woning is imposant en stelt de bewoners instaat om hun bolide veilig en gemakkelijk te stallen in de garage die bij het huis hoort. Meer mooie woningen kun je hier vinden.