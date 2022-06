5 ideeën om je voortuin in te richten

Als je op de begane grond van een appartementencomplex woont, kan het zijn dat de voortuin ook de achtertuin is. Richt de voortuin dan ook als achtertuin in. Zet er zitmeubels neer en scherm het met behulp van kleine boompjes een beetje af, zodat voorbijgangers die langslopen niet heel erg op je neus zitten te kijken. Als je ook ’s avonds in je voortuin wilt zitten, is het aan te raden om verlichting in de tuin aan te leggen.