Een verrassend modern appartement

Aan leuke foto’s hebben we van dit huis absoluut geen gebrek. Dit leuke doorkijkje vanuit de slaapkamer bijvoorbeeld. De handige schuifdeuren zijn een mooie oplossing om het huis nog ruimer te maken dan het al is. De zeer ruime kastenwand is zo’n andere mooie bijkomstigheid. Geen gezeur met losse kasten, maar een kastenwand die geïntegreerd is in de vormgeving van het huis. Uiteraard mag de airco ook nergens ontbreken. Op subtiele wijze is deze hele constructie in het verlaagde plafond verwerkt.