Vrolijke Kunst voor Jouw Interieur: Het Spel van Tijd en Ruimte door Pieter Van Eenoge

Het werkblad valt om, maar er is helemaal geen aanwijsbare reden voor. De man in het bed kijkt verschrikt, de vrouw slaapt onverstoorbaar door, wat is er hier aan de hand? Is er een aardbeving gaande ? De positie van de werktafel in deze ruimte is eigenlijk een beetje onlogisch, en het lijkt wel alsof hij er niet hoort. Die poot aan de rechterkant lijkt geen enkele functie te vervullen en is veel te kort. De kunstenaar schotelt ons hier weer een heerlijke, absurde voorsteling voor, waar wij van kunnen genieten. Misschien wil de maker ons wel zeggen, dat het geen goed idee is om te gaan liggen malen in bed terwijl we moeten slapen. Het is alsof hij ons wil zeggen, dat dit nachtelijke ´werk´ ons niets oplevert en ons eigenlijk gewoon dwars zit. Wellicht, maar misschien zit het wel helemaal anders.

Hopelijk ben jij ook enthousiast geworden over het werk van Pieter van Eenoge en ben je geïnspireerd geraakt!

