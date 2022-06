Een Vrolijke Kerst Met Deze Leuke Accessoires in je Huis

Hij is ontstaan uit onze Sinterklaas, en heeft na zijn geboorte in de Verenigde Staten een reis terug naar Europa gemaakt. De sprookjesfiguur is niet meer weg te denken uit het populaire kerstfeest. Het kerstfeest heeft een complexe, historische achtergrond, maar laten we ons vooral beperkten tot deze vrolijke, altijd goedlachse Kerstman. Hij past tijdens de kerstdagen natuurlijk in iedere interieur. Door de vaak overvloedige kerstversiering, die in de donkere dagen voor kerst in ons huis hangt, steekt hij minder luid af bij de rest van het interieur. Het grappige aan deze poppen, en kerstversiering in het algemeen is, dat het zo’n gezellig sfeer in je woonkamer brengt, en deze niet ontsiert, terwijl je onder normale omstandigheden er niet aan zou moeten denken om zulke, eigenlijk, kitsche prullaria in je interieur te zetten. Maar tijdens de feestdagen laten we wat dit betreft de teugels een beetje vieren. Je hebt een ruimte keuze uit allerlei bijzonder fraaie poppen: Take your Pick!