Groen woonhuis met veel sfeer

De eetkamer baadt in het licht en biedt veel ruimte aan de familie die hier woont. Er is meer dan genoeg woonoppervlakte voor ieder gezinslid. De kinderen hebben de ruimte en de ouderen kunnen zich terug trekken. Qua interieurarchitectuur is de woning een ware schoonheid. Let alleen al op de bruine balken: hoe mooi steken deze door hun kleur af bij de witte wanden die het daglicht (dat door de grote raampartijen naar binnen stroomt) weerkaatst. Een helderwit interieur als dit vraagt natuurlijk om de nodige kleurrijke toevoegingen, deze vinden we onder andere op het zitvlak van de stoelen. Frisse kleuren zorgen voor een positieve vibe. Het is duidelijk dat de concepten van ´ruimtelijkheid´, ´gezelligheid ´en ´transparantie´ (de vele ramen) een grote rol gespeeld hebben bij de realiseren van de woning.