Sfeerverlichting: 10 unieke lampen

Romain Remigereau is de ontwerper van deze warmte lamp, die je instaat stelt om je keuken op het niveau van een groot restaurant te krijgen. Deze lamp zorgt echt voor een warme sfeer, zowel in je keuken als in je hoofd. Stel je eens voor hoe je de warme croissants in de ochtend heerlijk warm kan houden tot dat je geliefden klaar zijn voor het ontbijt. Je zult snel verliefd worden op deze multifunctionele lamp. En die nekpijn door de kou behoort nu tot het verleden.

Laat je inspireren door deze fantastische ontwerpen!

Wil je ook wat inspiratie voor de decoratie van je huis, lees dan dit artikel over het opfleuren van je interieur met kussens.

Ben je in een landelijke bui? Lees dan dit artikel over een fantastische landhuis in Frankrijk.