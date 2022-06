9 tips om jouw thuiswerkplek optimaal te organiseren!

Veel mensen verzamelen magazines en boeken. Misschien wil je dat ene magazine namelijk nog een keer lezen? Er zijn echter een aantal manieren waarop je magazines kunt opbergen, zonder dat het voor een rommelige look in jouw interieur zorgt. Berg ze namelijk netjes op in een kast of een rek, of hang ze aan een kledinghanger, zoals op deze foto, en maak er een klein kunstwerk van.

Ook kun je een aantal mooie magazines of boeken uitkiezen en ze op een tafel decoreren als lectuur.