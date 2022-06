Een moderne gezinswoning met allure

We beginnen eens niet aan de voorkant van het huis, maar beginnen in de tuin om je de achterzijde van de woning te laten zien. Allereerst moet toch wel opgemerkt worden dat dit huis al in een prachtige omgeving ligt. Een fraai heuvellandschap waar je helemaal tot rust kunt komen en waarmee het gelijk ook een aantrekkelijke vakantiewoning wordt. Bijzonder is het eigenlijk dat in een omgeving als deze voor een relatief modern ontwerp is gekozen. De vormen van het huis zorgen er echter voor dat het niet zo opvalt dat dit een moderne woning is.