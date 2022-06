De vrijheid vind je in dit huis

Een moderne woning met een uitzonderlijke look en veel vrijheid, moet natuurlijk een badkamer herbergen die dezelfde aspecten heeft. Deze badkamer is in de woning aanwezig! Hoe bijzonder is de zwarte wand die afsteekt bij het wit. Zwart-wit, een design dat al duizenden jaren een belangrijke plek in onze huizen inneemt, zien we nu terug in deze badkamer uit de 21ste eeuw. Het is een prachtige ruimte om in te relaxen.

