Een strakke en sfeervolle studio in Berlijn

In de avond relax je heerlijk in deze badkamer, vooral de inloopdouche is een aanrader! Het design van deze douche is slim, want je zit niet met een gordijn te klieren en alles ziet er strak uit. Daarbij is de ruimte zo efficiënt benut. Na een dag wandelen in de stad ben je wel even toe aan een verkwikkende douche, deze ervaar je hier zeker! Met deze blik in de douche nemen we afscheidt van deze Berlijnse woning. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën!