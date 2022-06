10 buitenkeukens die in elke tuin passen

In de zomermaanden willen we als het even kan maar al te graag buiten in de tuin eten. Het liefst bereiden we onze maaltijd ook in de tuin. Helaas hebben we niet allemaal de ruimte om een complete buitenkeuken in onze achtertuin te plaatsen. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe vaak je zo’n buitenkeuken in de Nederlandse zomer echt kunt gebruiken. Gelukkig zijn er goede alternatieven voor een buitenkeuken die in elke achtertuin passen. In dit Ideabook hebben we 10 buitenkeukens voor je op een rijtje gezet, die je zelfs in de kleinste achtertuin kwijt kunt. Er zitten er zelfs een aantal tussen waarmee je op een balkon uit de voeten kunt. Lees snel verder en kijk of er ook een buitenkeuken voor jou bij zit!