9 manieren om groots te leven in een klein huis

De vide is erg populair binnen de hedendaagse architectuur, dit is vanwege de ruimtelijkheid die het ontbreken van het plafond oproept. In een kleine woning is dit natuurlijk een geweldige designoplossing. Deze open trap brengt je naar de eerste verdieping. Alles in deze woning heeft een open look, waardoor je er groots in kunt wonen. Let ook op de keuken: supermooi toch! En dat allemaal in een relatief kleine woning!