Voor en Na: van garage naar prachtige woning!

We hadden al gezegd dat we nog even bij de oude situatie zouden blijven. Hier zie je de garagedeur en een raam dat in de garage aanwezig is. Dit is echt een raam met mogelijkheden! En let maar goed op, want er is een grote kans dat je dit venster weer terug gaat zien. En ook als je hier kijkt dan zie je heel duidelijk dat de garage wel erg leeg was en dus prima een herbestemming kon krijgen.