Imposante villa in natuurlijke omgeving

Zojuist zagen we de woning midden op de dag in het bos liggen. Zo kregen we een mooie indruk van de afmetingen van de villa en de vormgeving. Nu laten we je (vanuit een iets andere positie) zien hoe sfeervol de woning ons in de avond toeschijnt. Op verschillende plaatsen in de tuin en gevel treffen we sfeerlichten die de woning naar voren brengen en doen baden in een warme gloed. Iedere gast die hier in de avond komt aan rijden – bijvoorbeeld omdat de bewoners een feest georganiseerd hebben – kan niet anders dan onder de indruk zijn van de charmes van deze bosvilla. Wij zijn in ieder geval om.