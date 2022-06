Imposant woonhuis te Malden

Hollandse weelde treffen we aan in dit imposante woonhuis te Malden dat in de stijl van de jaren dertig gebouwd is. Het staat te midden van weilanden en ligt nabij Malden. Het heeft zowel een traditionele als moderne look dankzij de vele details en materialen die beide sferen oproepen. Als centrum van de woning kunnen we de entreehal met vide aanwijzen, rondom deze spil vinden de ruimten hun plek in het geheel. Er ontstaat een nauwe verbinding tussen de verschillende ruimten, deze bevinden zich dicht naast elkaar, waardoor je als bezoeker ook een gevoel van eenheid ervaart in het interieur van de woning. Kijk met ons mee naar de voorbeelden en ervaar de sfeer zelf. Vang de nodige inspiratie!