Zwart-witvilla met temperament

In de avonduren is een woning natuurlijk zeer charmant en verleidelijk. Maar als we er in het heldere daglicht een blik op werpen kunnen we ons toch niet aan de indruk onttrekken dat ook overdag de woning over de nodige 'good looks' beschikt. We nu sterk opvalt is het intrigerende zwart-witschema dat temperamentvolle uitdrukking aan het exterieur van de woning geeft. Gebouw en omgeving (tuin) hebben een bijzondere visuele interactie, waarbij het ietwat golvende landschap de organische tegenhanger is van de strakke, geometrische vormen van de woning- het is wat je noemt een ´geslaagd huwelijk´ tussen beiden. Experts die je buitenruimte kunnen optimaliseren vind je hier.