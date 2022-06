14 sensationele moderne keukens met hout

In deze keuken is gekozen voor een wat donkerder houtsoort die als accent is toegevoegs aan de panelen van de kastjes. Ook de deur is van deze zelfde houtsoort en heeft eveneens eenzelfde stijl handvat wat voor een mooie eenheid zorgt in deze keuken. Het strakke witte kunststof keukeneiland en de apparatuur van chroom geven deze keuken een modern tintje.