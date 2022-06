Een appartement met 5 kleurrijke ideeën

De eetkamer is op een grandioze manier in een aparte ruimte ondergebracht. Er is een groot verschil tussen de woon- en de eetkamer: de houten vloer stopt en een marmeren vloer neemt het over. Ook de wand is donker en industrieel, wat een verschil met de witte wand in de rest van de woning. Typisch iets van deze tijd om verschillende kamers (of delen van kamers met een eigen functie), een geheel eigen look te geven. We zijn erg gecharmeerd van de tafel die we op de scheiding tussen de ene kamer en de andere zien, daar kun je gemakkelijk wijn, glazen en andere benodigdheden voor de maaltijd op neerzetten.