Familiehuis met twee gezichten

We zouden de postmodernistische stijl ook eclectisch kunnen noemen: vrij van dwingende stijl opvattingen, er zijn geen vaste regels die bepalen hoe een design moet zijn. In dit geval is er bijvoorbeeld voor het kleed een zwarte tint gebruikt die overgaat in donkere meubels, een zwak contrast als we het over kleurintensiteit hebben, en daarom niet direct de eerste keuze voor het ontwerp van een interieur. De omringende kamer (het wit op de wanden, het kunstwerk aan de muur en de rode objecten her en der in de ruimte), steek juist weer sterk af bij dit donkere eiland waarop gedineerd wordt. In vergelijking met de zithoek die we net zagen is dit geheel ook vrij donkere en eigenzinnig. Alles in deze kamer heeft een uitgesproken look, dat is een plus punt van dit interieur: het is geen dertien-in-een-dozijn interieur!

