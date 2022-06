Lekker leven in een unieke eilandwoning

Natuurlijk verwachten we het al een beetje, maar wanneer we het zien weet het ons toch weer te verrassen. We hebben het natuurlijk over de transparantie en de helderheid die te vinden is in het interieur van deze eilandwoning. Het keukeneiland neemt een centrale plek in en vormt een fijne plek om te genieten van de culinaire hoogstandjes die in de keuken gemaakt worden. Het eiland is helemaal in tune met de wand erachter, die is al even strak en minimalistisch. Let vooral op de in de wand geïntegreerde keukentechnologie, dit geheel oogt even futuristisch als sculpturaal.