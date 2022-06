Lodge waarin woondromen waarheid worden!

We nemen je vandaag mee naar Mhondoro, dat is een Game Lodge in Zuid-Afrika die middenin een uniek natuurreservaat ligt. Deze lodge herbergt, vier luxe suites, een villa, gym, restaurant en spa. De inrichting van deze gebouwen is luxe en zal zeker voor veel inspiratie zorgen. De vormen van het Afrikaanse continent zijn erin aanwezig, maar Europees design zien we er ook in terug. Afrika is bekend om de safaricultuur, veel mensen gaan hier heen om wilde dieren te zien, deze cultuur zien we terug in het design van het interieur. Het mooie van dit project is dat lokale kunstenaars aangetrokken zijn voor de inrichting van deze woning. Kijk met ons mee naar deze gave lodge en laat je inspireren door de beeldtaal van Afrika.