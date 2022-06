Landelijke charme in de Randstad

Wonen in de Randstad kan heel erg aangenaam en leuk zijn. Maar heel veel mensen missen toch wat rust en ruimte als ze in de hectiek van de stad wonen. Het Groene Hart van de Randstad vormt dan een prachtig alternatief. Alle voorzieningen en gemakken binnen handbereik en ondertussen woon je in een heerlijke landelijke omgeving. De charme van dit gebied is goed terug te zien in de schitterende huizen die je er kunt vinden. Oude huizen in de grensstreek van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn een plaatje om te zien, maar ook nieuwbouwwoningen zijn erg mooi om te bekijken. Ons reisdoel is een nieuwbouwwoning met een oude en landelijke uitstraling. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Kijk en geniet vooral van dit fraaie huis dat is ontworpen door de experts van VOS/HOFFER/VDHAAR Architecten.