In een bosvilla genieten van het zuiden

Ze hebben een vloeiende architectonische stijl die zich zowel richt op de esthetiek als de inbedding van een gebouw in de context van de omgeving. Bureau MT is verantwoordelijk voor de Bosvilla te Soest die we vandaag aan je laten zien. In deze riante woning kun je genieten van de zuiden des lands en alle geneugten van het bourgondische leven die daar te vinden zijn. Het gaat hier feitelijk om een renovatie van een bestaande bunker uit de jaren zeventig. Om deze woning weer gereed te maken voor bewoning naar de hedendaagse standaard werd deze verbouwd en uitgebreid. Daarbij is vooral uitgegaan van een open interieurconcept, zodat de verschillende ruimten prachtig in elkaar overlopen. Als bezoeker ervaar je binnen een schitterende transparantie die menig huizenjager overtuigt. We nemen je mee op een inspirerende wandeling om en in het huis. Kom met ons mee en vang de nodige inspiratie!