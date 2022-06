De mancave, het recht van elke man

Het lijkt wel of de mancave inmiddels het recht van elke man is en ach, wie zijn wij om dat idee te ontkrachten. De mancave is een hit, een plek waar elke man tot zichzelf kan komen en zich even volledig terug kan trekken. Welke spullen we in de mancave tegenkomen is natuurlijk afhankelijk van de (hol)bewoner ervan. Van mediaruimte tot schuurtje en van bar tot poolpafel, het kan allemaal. En misschien staat er wel gewoon enkel en alleen een bank in, gewoon om je even helemaal te onttrekken aan de waan van de dag.

In dit Ideabook bekijken we verschillende mancaves maar ook elementen die in die mancaves niet zouden misstaan. Kijk dus in dit ideabook met ons mee hoe in elk huis een eigen mancave ingericht kan worden.